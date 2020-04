Eurolega, quattro sedi candidate per la fase finale

Prosegue il piano di ripartenza per l’Eurolega. Il massimo campionato per club continentale di basket sta infatti pianificando la ripartenza della stagione. L’idea più caldeggiata al momento è quella di giocare il maggior numero di partite avanzate della regular season, in sede unica, prima di passare alla fase finale. Ecco perché si cerca una città con più di un palazzetto disponibile, con partite da giocare rigorosamente a porte chiuse.

Secondo quanto scrive il giornalista Nikos Varlas, al momento sono quattro le città candidate per ospitare il proseguo dell’Eurolega. Le scelte sono tra: Belgrado (Stark Arena e Pionir), Atene (OAKA e Palasport Pace e Amicizia), la Lituania nelle città di Kaunas e Vilnius o la Germania con Colonia (luogo dell’originale Final Four) e un’altra città nelle vicinanze.