Eurolega – La Virtus sbanca Barcellona 83 a 75

Davanti ad un Palau Blaugrana completamente esaurito, (che ha tributato un lungo applauso a Sergio Scariolo nei minuti antecedenti la gara) la Virtus Segafredo Bologna è stata capace di una grandissima impresa, andando ad espugnare il proibitivo campo catalano. La Virtus ha portato a casa due punti fondamentali nella rincorsa ai playoff di Eurolega, grazie soprattutto ad un prova di forza corale, trovando perennemete protagonisti diversi nei 40 minuti di gioco. La scarsa energia vista in campo appena tre giorni fa contro Milano, è riemersa nelle gambe dei giocatori bianconeri capaci di mettere in campo una difesa asfissiante che ha tenuto il Barcellona solamente a 75 punti. Ottima la prova da parte di Lundberg (20 punti) visto un po' in ombra nelle ultime uscite. Il danese è stato bravissimo a sostituire Teodosic anche nei momenti più caldi del match, andando a referto con continuità durante l'arco della partita. Nel primo tempo le Vu Nere hanno toccato anche un massimo vantaggio di 13 punti (15-28), andando poi al riposo lungo davanti di tre punti (39-42). Ottimo l'impatto degli uomini allenati da Sergio Scariolo all'inizio del terzo quarto, grazie a 5 punti consecutivi firmati dalla coppia Lundberg (tripla), Jaiteh (39-47). Il Barca, come era prevedibile, con fatica è riuscito a ritornare a contatto, trovando il primo vantaggio della gara solamente a 5 minuti dal termine della terza frazione (53-51). Vantaggio effimero durato appena una trentina di secondi: il solito Lundberg dalla lunga distanza e due assist magistrali di Milos Teodosic per Bako (57-60) hanno rimesso Bologna con la testa davanti. L'ultimo quarto si è giocato praticamente in apnea con le squadre che ribattevano colpo su colpo. Due triple consecutive di Teodosic (fino a quel momento poco preciso), hanno permesso alle Vu Nere di dare un piccolo strappo alla gara (63-68) ed indirizzare la partita verso Bologna. La difesa ha poi fatto il resto andando a recuperare palloni fondamentali che di fatto hanno consegnato la vittoria (pesantissima) nelle mani della Segafredo.