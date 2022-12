Eurolega – La Virtus cade a Vitoria 90 a 79

Nona sconfitta per la Virtus in Eurolega

Dopo due vittorie consecutive la Virtus Segafredo Bologna perde sul campo del Baskonia . Per i baschi si tratta della decima vittoria in regular season nella massima competizione europea, mentre per Bologna si tratta della nona sconfitta.

La Virtus durante tutto l'arco del match non ha mai dato l'impressione di poter provare a prendersi la gara, nonostante un gioco da 7 punti consecutivi firmati da Nico Mannion a metà dell'ultimo quarto, abbia riportato Bologna ad un insperato -6 (72-78) dopo che era stata sotto anche di 20 punti. Vitoria nonostante la rimonta virtussina non si è minimamente scomposta e in un amen è ritornata a + 11 andando poi a chiudere la gara sul punteggio di 90 a 79. Per le Vu Nere è stato fatale un secondo quarto troppo morbido dal punto di vista difensivo, che ha permesso ai baschi di prendere il largo fino al +16. All'inizio del secondo tempo la Virtus è sprofondata anche sul -20. Un parziale di 6-0 propiziato da Marco Belinelli alla fine del terzo quarto ha ridato un minimo di speranza alla squadra di SergioScariolo. Nell'ultimo quarto la Vu ci ha provato arrivando a -6, ma i rossoblù spagnoli sono stati bravi e concentrati a non disunirsi ed a portare in porto una partita che si era messa sui binari giusti già nel primo tempo.