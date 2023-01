Eurolega – La Virtus cade a Monaco 91 a 84

Dodicesima sconfitta per la Virtus Segafredo Bologna in Eurolega, questa volta per mano del Bayern Monaco di coach Trinchieri. La squadra allenata da Sergio Scariolo ha lottatto fino alla fine per provare a raddrizzare una partita che li ha visti perennemente sotto nel punteggio. I rimbalzi hanno fatto tutta la differenza del mondo, ed i tedeschi sono stati bravi a catturarne addirittura 16 in attacco che hanno scaturito seconde o terze possibilità che, spesso o volentieri, sono andate a bersaglio. A questo punto la zona playoff si allontana, nonostante l'ottavo posto rimanga "solamente" a due vittorie di distanza. Come ha detto Scariolo a fine gara "ora come ora occorre pensare alla prossima" a Lione contro l'Asvel, partita che, in caso di sconfitta eliminerebbe quasi sicuramente la Segafredo dalla corsa playoff.