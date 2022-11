Eurolega – La Virtus batte Milano 64 a 59

Una Virtus Segafredo Bologna, cinica come non mai, ha espugnato con pieno merito il campo dell'Olimpia Milano nella settima giornata di Eurolega. Dopo le due partite buttate via contro Kaunas ed il Villeurbanne, evidentemente la Virtus ha imparato nel miglior modo possibile la lezione, e sul parquet del Forum di Assago i risultati si sono visti, essendo finalmente riuscita a mantenere un rassicurante vantaggio (ed i nervi saldi) fino al suono dell'ultima sirena. In questo curioso anticipo di Eurolega Milos Teodosic si è confermato sempre di più quel super campione che da anni oramai ammalia gli occhi della Bologna bianconera, grazie ad una prestazione sontuosa da 15 punti con 5 su 6 da tre punti, ossia un irreale 83,3 per cento. Sugli scudi anche il ritrovato Jordan Mickey autore di una prova energica e caparbia condita da 14 punti, e il rientrante Toko Shengelia autore di 12 punti. Benissimo la difesa (il solito Pajola, Iffe e Cordinier) che ha retto nonostante i tanti errori al tiro soprattutto nel secondo tempo. Vittoria dunque balsamica sia per la classifica che per il morale, che rimette la Virtus in carreggiata in questa stagione di Eurolega dove come stiamo vedendo, tutti possono battere tutti.