Eurolega – La Virtus batte l’Alba Berlino 85 a 76

Partita non semplice quella che i bianconeri hanno dovuto affrontare. L'Alba Berlino, nonostante un secondo quintetto non proprio all'altezza della massima competizione europea, ha avuto il merito di rimanere sempre aggrappata alla gara quando la Segafredo pareva scappare via. La Virtus ha sempre trovato un paio di protagonisti diversi per ogni quarto giocato. Bene Weems e Jaiteh nella prima frazione (18-15). Divino Milos Teodosic nella seconda, nel regalare assist a profusione che il lucido (e reattivo) Bako ha puntulmente trasformato in punti preziosi (40-29). Nel secondo tempo, iniziato con parecchio ritardo a causa di un problema con il punteggio, ha visto inizialmente salire in cattedra Daniel Hackett per il +11 bianconero (63-52). Un parziale di 5 a 0 per i gialli di Berlino a 5 minuti dal termine (63-57) ha fatto sudare le proverbiali sette camice ai tifosi stipati nelle tribune, memori soprattuto di alcune gestioni tragiche nei finali di partita in Europa. Fortunatamente Christ Koumadje ciccando due tiri liberi (sanguinosi) è venuto incontro ad una Virtus che a 4 minuti dal termine pareva un po' sulle gambe. Ci ha però pensato l'eterno Teodosic a ridare fiato ai suoi compagni grazie ad una bomba, due tiri liberi ed un assist per Shengelia (73-62). Un sotto mano dello stesso georgiano e 5 punti consecutivi firmati dall'ottimo KyleWeems di serata, hanno di fatto chiuso la gara (con qualche patema evitabile negli ultimi 50 secondi) sul punteggio di 85 a 76. La prima del back to back casalingo è dunque andata, ora testa al Maccabi Tel Aviv fresco vincitore al Forum di Assago.