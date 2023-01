Eurolega – La Virtus batte il Panathinaikos 74 a 64

Riscatto Virtus in Eurolega. Gli uomini di Scariolo hanno la meglio sui verdi di Atene

Dopo due stop consecutivi la Virtus Segafredo Bologna torna a vincere una gara di Eurolega (l'ultima a Barcellona). Gli uomini allenati da SergioScariolo hanno condotto la gara praticamente dal primo minuto di gioco, ma nonostante ciò, hanno dovuto faticare parecchio per portarla a casa. Dopo un primo tempo dominato grazie ad un'ottima difesa che ha lasciato al Panathinaikos solamente la miseria di 30 punti in 20' di gioco (contro i 43 bianconeri), nel secondo tempo la Virtus (che è andata sotto di 2 punti) ha dovuto sudare le proverbiali sette camice per agguantare 2 punti fondamentali per provare a rimanere nella scia della zona playoff.

CRONACA

Sin dalle primissime battute sia Milos Teodosic che Toko Shengelia paiono molto molto ispirati. Il serbo apre la gara con una tripla, mentre il georgiano infila 5 punti consecutivi per il 10-5 a favore dei bianconeri dopo 4 minuti di gioco. La Virtus difende bene e si vede. Il Pana al contrario fatica tantissimo a trovare la via del canestro. Dalla lunga distanza non entra praticamente mai (1 su 7 fino a quel momento) e gli uomini di Sergio Scariolo sono bravi ad approfittarne per allungare fino al +7 di fine frazione (18-11). Il secondo quarto si apre con la Virtus che continua a difendere in maniera divina: dopo 13 minuti i verdi di Atene sono ancora fermi a 11 punti, mentre la Vu vola sul +14 (25-11). Ci pensa Lee a spezzare l'incantesimo dopo una vita, ma non è sufficiente per fermare l'emorragia visto che Bako e Lundeberg continuano a martellare da sotto per il nuovo +14 (27-13) che fa chiamare minuto a coach Radonjic. Dopo il timeout improvvisamente in casa Segafredo si spegne la luce: tre brutti attacchi bianconeri permettono ai verdi di riavvicinarsi sul -5 (27-22) grazie soprattutto a tre triple consecutive firmate da Grigonis, Wolters e Bacon. Ora è Scariolo che è costretto a chiamare la sospensione del gioco. La Vu entra bene dalla pausa e con 4 punti di Jaiteh e una bomba di DanielHackett ritorna a +8 (32-24). Il Pana dopo i due minuti di gloria ricomincia a sparacchiare da tre, e la Vu, ancora una volta, ne trae giovamento in virtù dei canestri di Semi Ojeleye e altri 4 punti di Shengelia che chiudono il primo tempo con la Segafredo avanti di 13 (43 a 30).

Una tripla di Lee e un canestro in avvicinamento di Wolter aprono il secondo tempo (43-35). La Virtus perde un paio di palloni evitabili, ma fortunatamente anche Atene non ne aprofitta più di tanto. Le percentuali della Segafredo si sporcano. Dopo due minuti e mezzo Bologna mette a referto il primo punto del secondo tempo solamente su tiro libero (Hackett). Ancora Wolters per il -7 (44-37). Adesso è la Virtus a sparacchiare dall'arco. Due liberi del solito Wolters portano i greci a sole 5 lunghezze di distanza (44-39). Ora è il Pana a difendere come se non ci fosse un domani. Una tripla di Hackett ridà ossigeno a Bologna. Lundberg lo imita con un altro tiro dalla lunga per il +11 (52-41). Wolters è però un rebus insolubile per gli uomini di Scariolo: il biondo del Pana mette a referto altri 4 punti. Un palla persa sanguinosa di Pajola regala un gioco da 3 punti ai greci che arrivano sul -4 (52-48). Una schiacciata di Bako e una bomba di Ponitka chiudono il quarto sul 55 a 51 a favore della Segafredo. Lee apre l'ultima frazione con una tripla per il -1 (55-54). La Virtus continua a tirare male dalla lunga e non riesce a sbloccarsi da quota 55. Ponitka ancora dall'arco per il primo vantaggio Panathinaikos (55-57). Dopo 3'e 10'' la Virtus segna due punti dalla linea della carità con Shengelia per la nuova parità (57-57). Cordinier con una tripla trova finalmente il suo primo canestro della partita (60-57). Un cioccolatino di Teodosic per Bako (62-57) fa spellare le mani ai tifosi della Segafredo Arena. Quattro liberi consecutivi del fenomeno serbo per il +9 (66-57) ridanno ossigeno alle Vu Nere. Dopo questa spallata da parte dei bianconeri, il Pana non c'è più. Una schiacciata di Cordinier e una tripla di Teodosic di fatto chiudono la partita. La Virtus batte il Panathinaikos 74 a 64.

TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 5, Belinelli, Pajola, Bako 11, Jaite 8, Lundberg 9, Shengelia 16, Hackett 7, Mickey 1, Weems, Ojeleye 5, Teodosic 12. All. Sergio Scariolo

Panathinaikos: P.Kalaitzakis, Wolters 15, Lee 7, Papagiannis 6, Williams 10, G.Kalaitzakis, Bacon 8, Chougkaz, Ponitka 13, Grigonis 3, Gudaitis 2. All. Radonjic

