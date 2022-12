Eurolega – La Virtus batte il Maccabi 78 a 73

Seconda vittoria consecutiva per la Virtus

Pubblico delle grandi occasioni alla VirtusSegafredo Arena per la quattordicesima giornata di Eurolega contro i gialli del MaccabiTel Aviv (un centinaio i tifosi israeliani presenti sugli spalti). Prima dell'inizio della gara è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell'ex allenatore del BolognaSinisa Mihajlovic, scomparso nel primo pomeriggio di oggi all'età di 53 anni dopo aver combattuto come un leone contro una malattia subdola che putroppo non gli ha lasciato scampo. Ci mancherà Sinisa...

Tornando al campo la Virtus questa sera ha compiuto una fantastica impresa contro una grandissima di questa competizione, abituata da anni a giorcarsi il tutto per tutto fino alla fine. I bianconeri guidati da coach Sergio Scariolo hanno retto bene all'energia e alla precisione dei gialli israeliani che, sin dalle prime battute della gara, hanno fatto capire ai tanti presenti di non essere giunti a Bologna per una scampagnata. A metà della prima frazione il Maccabi si trova infatti in vantaggio di 5 punti (9-14). Brava la Virtus a rispondere con un parziale di 10 a 0 firmato dalla coppia BakoPajola (19-14). Nella seconda frazione la gara rimane in equilibrio fino al suono della sirena lunga con le Vu Nere in vantaggio 44 a 41.

Nel secondo tempo Tel Aviv grazie alla forza sotto canestro e alla maggiore precisione dall'arco e dalla media distanza prova a dare la prima vera spallata al match, anche grazie ad un Lorenzo Brown stellare e in serata di grazia. A metà dell'ultimo quarto i gialli si trovano sopra di 7 punti (57-64) con la partita che pare sotto controllo. La Virtus fa fatica a segnare e subisce troppo sotto canestro. La svolta però arriva a 4 minuti dal termine: un micidiale parziale di 13 a 0 porta Bologna a controsorpassare (72-66). Gli ultimi due minuti vengono giocati in apnea, con le squadra che si sfidano dalla lunetta. Dalla linea della carità alla Virtus non trema la mano e può festeggiare la seconda vittoria consecutiva in casa.