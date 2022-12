Eurolega – La Virtus batte il Fenerbahce 92 a 88

Alla Segafredo Arena una Virtus priva degli infortunati Daniel Hackett , Isaia Cordinier e Ojeleye ha avuto la meglio nei confronti di un Fenerbahce durissimo a morire. Partita maschia giocata sul filo del rasoio da entrambe le compagini, dove i singoli (soprattutto per Bologna) hanno portato a casa i due punti. La freschezza di Nico Mannion, l'esperienza di Marco Belinelli e la grinta di Alessandro Pajola hanno fatto la differenza. Per la Virtus terza vittoria nelle ultime quattro partite in Eurolega. Vittoria dunque di valore assoluto considerando che il Fenerbahce è una big di questa competizione.

Nel primo tempo Bologna è stata brava a respingere ogni tentativo di fuga da parte dei campioni di Turchia, ribattendo colpo su colpo e lottando su ogni pallone. Ottimo l'impatto di Nico Mannion, grazie al quale i bianconeri sono riusciti a mantenersi perennemente a contatto nonostante un Johnathan Motely devastante sia dal punto di vista realizzativo, ma soprattutto ai rimbalzi in attacco che hanno regalato numerosi secondi tiri al Fenerbahce. Nel secondo tempo per la Segafredo è salito in cattedra il capitano Marco Belinelli, quest'anno utilizzato molto poco in Eurolega. Il bolognese è stato capace di sfoderare una prestazione super, mettendo a bersaglio 18 punti. Punti che hanno permesso alla squadra di Sergio Scariolo di arivare a prendere 10 punti di vantaggio (88-78) a 3 minuti dal termine della gara. Il Fener però, come dicevamo in apertura, è duro da mettere sotto, e in un amen si è riportato solamente a due sole lunghezze dalla Virtus (90-88). Le mani di Pajola e del solito Belinelli non hanno però tremato dalla linea della carità, e la Virtus è così riuscita a portarsi a casa un vittoria di grandissima importanza a soli 3 giorni dalla super sfida in campionato contro l'ArmaniMilano.