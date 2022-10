Eurolega – La Virtus batte il Bayern Monaco 66 a 63

Primi due punti in Eurolega per la Virtus

Redazione TuttoBolognaWeb

di Federico Massari

Con le unghie e con i denti e con la forza del sudore la Virtus Segafredo Bologna porta a casa la prima vittoria in Eurolega. Partita fisica e dal punteggio basso. Milos Teodosic (9 punti), al rientro, ha portato estro e nuova linfa vitale al servizio dei compagni di squadra, contro un Bayern Monaco che non ne voleva sapere di lasciare la pelle sotto le Due Torri. Bene Lundberg autore di 13 importantissimi punti a cavallo fra il terzo e l'ultimo quarto, così come Kyle Weems capace di sfoderare una prestazione d'altri tempi.

CRONACA

Pronti via e la Virtus con Daniel Hackett si porta subito sul 4-0. Sempre l'ex CSKA di Mosca, davvero ispirato nei primi minuti della gara, firma altri 4 punti consecutivi per il 13-9 bianconero. Entra il mago Milos Teodosic che si presenta (dopo l'infortunio) con una bomba che fa esplodere il palazzo. Il Bayern resiste ai tentativi di fuga della Segafredo: Weiler-Babb, coadiuvato dalla coppia Lucic- Hunter, riporta i rossi a sole 4 lunghezze (18-14). Il finale di quarto è però di marca bianconera con Milos bravo a insaccare due liberi consecutivi (una notizia) e Belinelli ad appoggiare comodamente al vetro per il 24 a 16.

La seconda frazione si apre con i tedeschi che accorciano subito grazie a due triple firmate dal solito Lucic e Winston (27-22). Ojeleye riporta di nuovo il +8 in casa bianconera (30-22) con un tiro dalla media. Adesso la Virtus parebbe scappar via, ma tanti errori dalla lunetta (appena il 55 per cento a fine primo tempo) e alcune palle perse davvero sanguinose, ridonano nuova vita al Bayer, capace (nell'ultimo minuto di gioco....) di piazzare un parziale di 5-0 per il 34-32 di fine tempo.

L'inizio di terzo quarto vede i bavaresi portarsi per la prima volta in vantaggio nel match grazie ad una tripla di Lucic (34-35). Non sarà l'unica: Obst e Weiler-Babb con altre due bombe consecutive portano il Bayern al massimo vantaggio sul 37-41. La Virtus è brava a ricucire subito grazie ad un prezioso gioco da tre punti firmato da Jordan Mickey (40-41). Lundeberg con 6 punti consecutivi riporta la Vu sul +5 (46-41). Trinchieri non ne può più e chiama minuto. Il Bayern esce bene da timeout, andando a piazzare un parziale di 5-0 per la nuova parità (46-46). Lucic segna dalla media per il nuovo +3 Monaco (48-51). A questo punto della gara sale in cattedra Kyle Weems con 4 punti consecutivi per il nuovo vantaggio bianconero (52-51). Una schiacciata di Bako e un canestro di Mickey portano la Virtus sul 56-51 a fine terzo quarto.

L'ultimo quarto vede la Segafredo scappare via. Teodosic (una tripla e due assit) illumina la scena e Bologna vola sul +13 (64 a 51). Lucic però non ci sta e infila una tripla di puro orgoglio che fa partire il parziale bavarese. Monaco con un 7-0 si riporta a -7 a quattro minuti dal termine. Ojeleye con un canestro di pura energia chiude il parziale tedesco per il +9 Virtus. Ma il Bayern, come dicevamo in apertura, non muore mai. A due minuti dalla sirena Jaramaz trova un gioco da tre punti per il -6 (66-60). Tripla di Weiler-Babb per il -3 (66-63). La Virtus sbaglia il tiro della matematica vittoria. A 7 secondi dal termine Lucic grazia i bianconeri che portano a casa la prima vittoria in Eurolega.

TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 1, Mannion, Belinelli 2, Pajola 2, Bako 6, Jaiteh 3, Lundberg 13, Hackett 8, Mickey 6, Weems 9, Ojeleye 7, Teodosic 9. All. Sergio Scariolo.

Bayern Monaco: Weiler-Babb 16, Walden 5, Winston 6, Hunter 5, Jaramaz 7, Lucic 15, George, Obst 6, Zipser, Wimberg, Rubit, Gillespie 3. All. Andrea Trinchieri.

FOTO: Virtus Segafredo Bologna