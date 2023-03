Eurolega – Fenerbahçe in serata di grazia, demolita la Virtus per 104-72

di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

Per chi sognava una notte stellare, come il 30 dicembre scorso, è stato un durissimo risveglio. Il Fenerbahçe si divora la Virtus vincendo di 32 davanti al proprio pubblico una partita che di fatto è durata appena pochi minuti. La formazione di Itoudis è semplicemente perfetta: cattiva, presente e decisa in difesa, quanto aggressiva, spietata ed efficiente in attacco. Il risultato finale di 104-72 è una punizione severissima per una Segafredo sì insufficiente, ma che non merita il pesantissimo passivo di Istanbul.

La debacle bianconera nasce alla metà del primo quarto. L'avvio bianconero è solido: 6-12 per la Virtus che attacca con decisione grazie a Teodosic e difende bene senza scomporsi. Il vantaggio bolognese però non dura molto: le giocate di Pierre sulle due metà campo danno slancio ai compagni, che cominciano ad incenerire la retina della Ülker Sports Arena. Il parziale del quarto è impressionante: dal +6 Segafredo si passa ad un -17, con un 25-2 rifilato dai padroni di casa ai ragazzi di Scariolo.

Il resto della partita è pura accademia. La difesa turca non lascia più alcuno spiraglio, mentre in attacco Wilbekin, Pierre e Guduric guidano una squadra incapace di sbagliare. A fine primo tempo la Virtus si vede doppiata sul 58-29, punteggio che testimonia il dominio assoluto della squadra di Itoudis.

Nella seconda metà dell'incontro non cambia lo spartito. Lo sforzo della Virtus è lodevole, in particolare Belinelli e Shengelia, che non mollano un centimetro, ma i loro sforzi sono vani. L'attacco del Fener è talmente in fiducia da non scendere mai sotto il 50% al tiro da tre punti, anche quando di fatto il risultato è già acquisito. Piove sul bagnato a fine incontro, con l'infortunio di Pajola in avvio di ultimo quarto, quando i turchi sono già oltre le 30 lunghezze di vantaggio.

Una sconfitta pesantissima che la squadra di Scariolo dovrà giocoforza mettersi alle spalle, domenica arriva Tortona, in palio c'è il secondo posto in classifica. Da martedì poi sarà di nuovo Eurolega con il doppio turno in cui la Segafredo sfiderà Partizan e AlbaBerlino, in due match che possono segnare la stagione europea di Bologna.

Fenerbahçe Beko Istanbul - Virtus Segafredo Bologna: 104-72 (31-14; 58-29; 85-52; 104-72)

Fenerbahçe: Motley 16, Birsen 4, Wilbekin 15, Edwards 5, Bjelica 2, Mahmutoglu 3, Hayes-Davis 5, Pierre 20, Jekiri 2, Guduric 16, Booker 5, Calathes 11. All. Dimitris Itoudis.

Virtus: Mannion 8, Belinelli, 18, Pajola 2, Bako 4, Jaiteh 5, Shengelia 10, Hackett 5, Mickey 10, Weems 2, Ojeleye 5, Teodosic 3, Abass. All. Sergio Scariolo.