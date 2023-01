Eurolega – Dove vedere Virtus-Panathinaikos

Altro match casalingo per la Virtus Segafredo Bologna in Eurolega.

Dopo le due sconfitte consecutive con Zalgiris e Olympiakos, i bianconeri affrontano l'altra squadra greca alla Segafredo Arena. Partita assolutamente da vincere per cercare disperatamente di restare attaccato al treno playoffs. Di fronte il Panathinaikos che non è partito bene e staziona al quindicesimo posto in classifica.

Palla a due alle ore 20.30, quindi non c'è sovrapposizione con il Bologna, con diretta su Sky Sport Arena, canale 204, in streaming su Sky Go, Now Tv ed Eleven Sports.