Eurolega, domani Virtus-Maccabi: come vederla

Partita molto importante per le V nere contro un avversario diretto per la zona playoff, infatti gli israeliani sono ottavi assieme ad Efes e Stella Rossa con 7 vittorie e 6 sconfitte, mentre la Virtus insegue al tredicesimo posto con 5 vittorie e 8 sconfitte. Sono due partite di distanza e una può essere recuperata domani. Si gioca alla Segafredo Arena alle ore 20.30 con diretta su Sky Sport 1 e in streaming su Sky Go e Now Tv. Disponibile anche la piattaforma Eleven Sports.