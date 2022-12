Eurolega – Disfatta della Virtus al Pireo. L’Olympiacos vince 117 a 71

In uno Stadio della Pace e dell'Amicizia gremito per più della metà (un centinaio i tifosi arrivati da Bologna con ogni mezzo) la Virtus Segafredo Bologna ha vissuto un inizio di partita a dir poco tragico in quel del Pireo. Pronti e via e l'Olympiacos di coach Bartzokas si porta in un amen sull'11-0 grazie ad una micidiale gragnuola di tiri dall'arco firmati dalla coppia Canaan-Vezenkov. La Virtus è completamente in balia dell'avversario e non riesce ad opporre la benchè minima resistenza alla furia biancorossa, troppo precisa dalla lunga distanza e troppo energica in difesa. Alla fine del primo quarto gli uomini guidati da Sergio Scariolo si trovano già sul -16 (31-15). La musica nel secondo quarto però non cambia, e se i 31 punti subiti nei primi 10 minuti parevano un episodio quasi irrepetibile, i 30 punti (subiti) nella seconda frazione (per un totale di 61 in un tempo) si sono trasformati in un vero e proprio incubo (61-35).