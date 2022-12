Eurolega – Come seguire Stella Rossa-Virtus

Le coordinate per seguire la partita

Incontro molto importante oggi a Belgrado per la Virtus Bologna reduce da due sconfitte consecutive.

I bianconeri sono sotto di due partite al 50% di vittorie, linea di galleggiamento per competere ai playoff, e ora ci sono due trasferte impegnative a Belgrado prima e Atene poi. Si parte contro la Stella Rossa senza Teodosic, Shengelia e Ojeleye con palla a due alle ore 18 con diretta su Sky Sport sui canali 201 e 206. In streaming su Sky Go ed Eleven.