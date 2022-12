Eurolega – Come seguire Baskonia-Virtus in Tv

Dopo due vittorie consecutive in casa, la Virtus prova a dare continuità in Eurolega questa sera a Vitoria contro il Baskonia .

La V nera di Scariolo è undicesima in classifica con 6 vinte e 8 perse, ad un solo match di distanza dal quartetto in zona play-off occupato da Efes, Maccabi, Stella Rossa e Zalgiris, mentre il Baskonia è poco più su con 9 vinte e 5 perse. I baschi vengono da una settimana stellare avendo sbancato Istanbul in tre giorni, prima contro l'Efes e poi contro il Fenerbahce. Si gioca stasera alle 20.30 con diretta su Sky Sport 1, in streaming su Sky Go e Now Tv, ma anche su ElevenSports.