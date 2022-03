Eurolega, chance per la Virtus dalla prossima stagione?

Le possibilità Virtus in Eurolega

Se le squadre russe dovessero restare escluse dall'Eurolega del prossimo anno ci sarebbero già tre indiziate a prenderne il posto. Secondo Basketnews le tre più attrezzate per entrare in Eurolega sarebbero Virtus, Valencia e Partizan, ovvero le più blasonate dell'attuale Eurocup. Ovviamente bisognerà attendere qualche mese per una decisione ufficiale, considerando che le tre potenziali escluse hanno ora un accordo in essere diverso con Eurolega: il CSKA ha una licenza A, accordo decennale in essere, lo Zenit ha avuto una wild card annuale e Kazan era entrato come finalista di Eurocup.