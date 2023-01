Eurolega – La Virtus batte la Stella Rossa 84 a 72

Decima vittoria in Eurolega per gli uomini di Scariolo

Redazione TuttoBolognaWeb

di Federico Massari

La Virtus Segafredo Bologna vince e convince contro la Stella Rossa di Belgrado (mille tifosi al seguito), ma soprattutto ribalta lo scontro diretto a proprio favore in caso di arrivo a pari punti. Con questa vittoria, la decima della stagione in Eurolega, la Virtus rimane così attaccata al trenino che porta diretti ai playoff. Per raggiungere l'obiettivo serve però cambiare passo, e la sfida di venerdì sera a Lione contro l'ASVEL si preannuncia già come un match da (quasi) dentro e fuori: il margine di errore è oramai arrivato ai minimi termini.

CRONACA

Dopo l'ovazione riservata al grande ex Stefan Markovic, pronti via e la Virtus in un amen si porta sul 9-0 grazie a 3 assist illuminanti da parte del mago Teodosic ed un tripla dello stesso serbo. La Virtus c'è, e si vede. Shengelia e Weems firmano il +11 (13-2). La Stella Rossa con un sussulto di orgoglio trova un mini parziale di 5 a 0 per il -6 (15-9). Pajola entra in campo ed è subito un fattore. Il ragazzo marchigiano fra rubate assist e canestri (anche un tripla), regala la prima vera spallata al match, con la Vu Nera sul +16 (25-9). Una bomba di Cordinier porta i bianconeri sul +19 (27-9). Belgrado dopo tempo immemore ritrova la via del canestro. Cordinier, ancora lui, risponde di nuovo presente con un altro tiro dall'arco per il 30 a 14 che chiude il primo quarto. La seconda frazione si apre con una bomba di Belinelli (33-14). Vildoza non ci sta e con un personale parziale di 5 a 0 riavvicina i suoi. Bako sale in cattedra con 5 punti per il nuovo +19 (38-19). Vildoza è bravo a lucrare punti dalla lunetta. La Virtus sbaglia dei rigori a porta vuota con Mickey e la Stella Rossa ne approfitta portandosi sul -11 (40-29). Jaiteh con tre canestri consecutivi riporta la Virtus sul +13 (48-35) di fine primo tempo.

Il secondo tempo si apre con una tripla messa a segno dai serbi per il -10. Weems risponde dalla lunga, e da questo momento prende vita la sfida personale fra il giocatore bianconero e Lazic. I due esterni infilano 4 tiri consecutivi dall'arco che non regalano particolari vantaggi, ma spettacolo puro all'interno della Segafredo Arena. La Vu regala qualcosa a rimbalzo, ma nonostante questa mancanza continua a martellare in attacco con Jaiteh e Shengelia. Quattro liberi messi a segno da capitan Belinelli e Cordinier, chiudono la terza frazione con la Segafredo avanti di 19 (70-51). Nell'ultimo quarto si segna pochissimo. Dopo 5 mimuti la Virtus ha messo a referto appena 5 punti contro gli 8 della Stella Rossa per il 76 a 59. Vildoza (20 punti per lui fino a quel momento), non molla mai e prova in tutti i modi a tenere a galla i suoi (76-62). Bologna non segna più e questo è un problema in ottica differenza canestri fra le due squadre. Shengelia a 3' dal termine con un tiro di tabella rompe l'incantesimo (78-62). Un paio di palle perse banali riavvicinano pericolosamente la Stella Rossa sul -11 (81-69). Una tripla di Teodosic chiude la partita. La Virtus batte la Stella Rossa 84-72.

TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 11, Belinelli 9, Pajola 6, Bako 9, Jaiteh 11, Shengelia 15, Hackett 4, Mickey, Camara, Weems 13, Teodosic 6, Abass. All. Sergio Scariolo

Stella Rossa Belgrado: Holland, Vildoza 20, Lazarevic 9, Mitrovic 2, Lazic 9, Dobric 6, Ivanovic 2, Ilic 10, Nedovic 4, Markovic, Petrusev 8, Bentil 2. All. Ivanovic