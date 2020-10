Eurocup – Virtus ancora imbattuta, sconfitta Anversa 76-95

Non si ferma la Virtus che ad Anversa centra la quinta vittoria su cinque in Eurocup. Viene dunque rispettato il pronostico della vigilia nel testacoda del Gruppo C, dove l’imbattuta Segafredo affrontava i Giants di Anversa, ancora a quota zero vittorie. Una vittoria quasi mai in discussione per i bolognesi che gestiscono il punteggio per tutta la durata dell’incontro.

Fin dai primi istanti è infatti evidente il divario tecnico tra le due squadre. Adams nei primi minuti è assolutamente inarrestabile: da solo guida il primo vantaggio della Vu Nera. Vantaggio che barcollerà senza mai cadere per tutto il primo periodo e la metà del secondo. Vicino alla pausa lunga infatti la Virtus piazza l’allungo decisivo da cui i belgi non riusciranno più a rientrare. Nel secondo tempo infatti i bianconeri dilagano con una sensazionale prestazione al tiro da tre punti. Migliore in campo Josh Adams, praticamente infallibile per tutto l’incontro.

La Virtus chiude dunque imbattuta il girone d’andata della Regular Season di Eurocup. Prossimi avversari saranno i lituani del Lietkabelis, ospiti della Segafredo Arena.

Telenet Antwerp Giants – Virtus Segafredo Bologna: 76-95 (19-23; 33-43; 54-71; 76-95)

Antwerp: Jenkins 15; Van Den Eynde; T. De Ridder NE; Bleijenberg 14; N. De Ridder NE; Rogiers NE; Kesteloot 9; Dudzinski; Faye 16; Donkor 6; Smith 16. All. Christophe Beghin.

Virtus: Tessitori 10; Abass 15; Pajola; Alibegovic 12; Markovic 2; Ricci 2; Adams 24; Hunter 10; Weems 5; Nikolic; Teodosic 15; Gamble NE. All. Aleksander Djordjevic.