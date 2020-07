Eurocup: sorteggiati i gironi, Virtus nel gruppo C

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Eurocup ha annunciato il risultato dei sorteggi dei gironi della competizione. Il sorteggio andato in onda in maniera integrale sul canale Youtube di Euorleague ha decretato che la Virtus giocherà nel Girone C della prossima Eurocup. Nel girone dei bianconeri ci sono anche Lokomotiv Kuban Krasnodar, Morabanc Andorra, Lietkabelis Panevezys, As Monaco e Telenet Giants Antwerp.

Un sorteggio non facile ma nemmeno impossibile per i bolognesi che per 2/5 del girone avranno avversari già sfidati lo scorso anno (Andorra e Monaco). Il format della competizione non è cambiato e a passare il primo girone saranno le prime quattro, che andranno poi a giocare le Top 16. Nelle prossime ore un algoritmo sorteggerà il calendario della competizione, che vedrà la prima palla a due il 30 settembre.