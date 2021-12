Eurocup – La Virtus perde contro Gran Canaria 80 a 100

La Virtus cade a Gran Canaria

Alla Gran Canaria Arena , la Virtus Segafredo Bologna , esce sconfitta sul punteggio di 80 a 100 nell'ottavo turno di Eurocup . Le attenuanti per gli uomini di Sergio Scariolo sono tante, viste le assenze di Mannion , Cordinier , Sampson e Hervey . Le Segafredo per trentacinque minuti è sempre rimasta a contatto con gli spagnoli e ha provato con le unghie e con i denti a rimanere dentro la partita. Nell'ultimo quarto le rotazioni limitate e la stanchezza sono stati fattori che hanno inciso sull'andamento della gara di Bologna , con i gialli di Las Palmas che, bravi ad approfittarne, hanno trovato la spallata giusta per poi dilagare negli ultimi due minuti.

Nessun dramma dunque per la Virtus che, come già sottolineato in precedenza, è crollata solamente nell'ultimo quarto. Adesso serve solamente ricaricare le batterie e cercare di recuperare più uomini possibili per la seconda parte di stagione.