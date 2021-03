Eurocup – La Virtus non sbaglia, gara 1 ai bianconeri

Missione compiuta! La Virtus c’è e non fallisce il primo incontro dei quarti di finale di Eurocup. Badalona ko per 80-75 dopo un incontro giocato testa a testa per tutti i 40′ di gioco. Meno pirotecnica e spumeggiante del solito, ma concreta e aggressiva. Questa è la Segafredo in campo oggi. Fin dai primi istanti di gioco i catalani fanno capire tutte le proprie capacità. Una squadra giovane, guidata da ex stelle di Eurolega insieme a ragazzi dal talento sopraffino che sanno difendere e attaccare come un gruppo.

Alla Vu servono oltre tre minuti per segnare i primi punti. Un segnale che fa capire quanto ogni canestro dovrà essere sudato. Dopo un primo quarto sempre ad inseguire, la seconda e la terza ripresa di gioco sono un continuo testa a testa. Le squadre si scambiano continuamente il vantaggio. Badalona è più precisa dall’arco, la Virtus difende meglio e concretizza più occasioni. Impari il confronto alla lunetta: la capacità dei bolognesi di subire fallo e tirare i liberi è superba, complice anche interventi ingenui da parte degli spagnoli. A fine partita la Vu tirerà ben 25 liberi in più (39 a 14).

Nell’ultimo quarto di gioco, la Segafredo, dopo un mini parziale che aveva portato gli ospiti al massimo vantaggio, non solo reagisce, ma riesce a piazzare il proprio primo allungo del match. Bologna avanti di 7 dopo 33′ di gioco, massimo vantaggio. Un distacco che, nonostante la paura per un infortunio al mignolo della mano sinistra di Teodosic (nulla di grave), i bianconeri riusciranno a conservare fino alla sirena finale. Un successo che fa conservare alla Virtus il fattore campo nella sfida al meglio dei tre successi. Venerdì alle 19:00 la palla a due al Palau Olimpic di Badalona, dove in caso di vittoria, la Segafredo raggiungerebbe le semifinali di Eurocup.

Virtus Segafredo Bologna – Club Joventut Badalona: 80-75 (20-22; 41-44; 63-63; 80-75)

Virtus: Tessitori; Abass 7; Pajola 6; Alibegovic 2; Markovic 1; Ricci 7; Adams 3; Belinelli 24; Hunter 9; Weems; Teodosic 11; Gamble 10. All. Aleksander Djordjevic.

Badalona: Dimitrijevic 6; Dawson 2; Ribas 4; Lopez-Arostegui 20; Morgan 4; Brodzianski 5; Parrado NE; Ventura; Bassas 14; Birgander 6; Parra 4; Tomic 10. All. Carles Duran.