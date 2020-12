Eurocup – La Virtus mantiene l’imbattibilità in Europa sbancando Monaco

Continua la marcia perfetta della Virtus in Eurocup, che porta a casa la vittoria contro Monaco al termine di una partita difficilissima. Alla Salle Gaston Médecin è stata una vera altalena di emozioni, con i bianconeri che riescono in una rimonta da pelle d’oca, dopo essere stati sotto anche di 19 a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Una risposta da squadra vera che ridà serenità all’ambiente dopo due giorni a dir poco burrascosi. I primi minuti del match sembrano ricalcare il copione visto contro Sassari. La Virtus però nonostante il passivo pesante non pecca di atteggiamento, semplicemente non arrivano i canestri, anche se ben costruiti (0/12 dall’arco nei primi ventidue minuti). Dall’altra parte invece i giocatori di Monaco sono caldi e mettono a referto ben 40 punti nel solo primo tempo.

Nella ripresa però cambia la musica. I bianconeri iniziano a segnare dall’arco ed inizia una lenta ma inesorabile rimonta. Il pareggio, a differenza del match contro Sassari, arriva grazie alla prima tripla a bersaglio di Teodosic. Il sorpasso invece lo concretizza Weems a un minuto dalla fine, con un canestro da rimbalzo in attacco su un libero sbagliato da Gamble. La squadra del principato non riesce più a reagire e nel finale perde il pallone del possibile pareggio in maniera quasi comica. Una partita iniziata male, quasi malissimo, ma conclusasi con il lieto fine, al termine di un match davvero entusiasmante. Djordjevic riparte dunque da una vittoria, con la speranza di ridare stabilità ad un ambiente che per 24 ore è stato scosso da un terremoto tecnico-societario assolutamente non banale.

AS Monaco – Virtus Segafredo Bologna: 68-74 (25-10; 40-22; 56-47; 68-74).

Monaco: Bost 17; Choupas; Demahis NE; Inglis 3; Knight 13; Ndoye 3; Ratton NE; Yeguete 4; Willis 2; O’Brien 8; Lessort 10; Rebic 8. All. Zvezdan Mitrovic.

Virtus: Tessitori 2; Deri NE; Abass 9; Pajola 4; Alibegovic 2; Markovic 2; Ricci 8; Adams 2; Hunter 5; Weems 13; Teodosic 12; Gamble 15. All. Aleksander Djordjevic.