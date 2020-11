Eurocup – La Virtus mantiene la propria imbattibilità, vittoria sul Lokomotiv in Russia

Non si arresta la marcia della Virtus in Eurocup. Un’altra vittoria per i bianconeri nella seconda competizione europea, che per 83-89 hanno piegato la resistenza del Lokomotiv Kuban. Una partita intensa fin da subito con le due squadre che si scambiano giocate di alto livello su entrambe le metà campo. A prendere il ritmo del match in mano per prima è proprio la formazione bolognese, che chiude il primo quarto avanti di 5 punti. Nella seconda ripresa non cambiano gli equilibri in campo: la formazione di Djordjevic tenta l’allungo ma i padroni di casa reggono.

Nel secondo tempo i russi reagiscono con orgoglio e guidati da Kevin Hervey rifilano alla Vu Nera un deciso parziale di 18-0 che rischia di spaccare la partita. Grazie ai canestri di Teodosic, MVP di serata, però i bianconeri restano a galla e nel terzo quarto effettuano il controsorpasso fino all’allungo decisivo. Non serve a nulla la resistenza di Kalnietis che segna un paio di canestri da vero campione, inutili però per evitare la vittoria virtussina. Ancora imbattuta dunque la Vu in Eurocup con 6 vittorie su 6 anche dopo il big-match di ritorno del Gruppo C.

Lokomotiv Kuban Krasnodar vs Virtus Segafredo Bologna: 83-89 (22-27; 44-49; 68-65; 83-89)

Kuban: Cummings 13; Hervey 21; Motovilov; Kalnietis 12; Ilnitskiy 7; Williams 15; Kalinov NE; Kuzminskas; Lynch; Carwford 15; Paunich; Emchenko NE. All. Evgeny Pashutin.

Virtus: Tessitori 15; Deri NE; Pajola 12; Alibegovic; Ricci 6; Adams 7; Hunter; Weems 10; Nikolic NE; Teodosic 29; Gamble 10. All. Aleksander Djordjevic.