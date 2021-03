Eurocup – La Virtus chiude la serie con Badalona, 78-84 in Catalogna

I bianconeri vincono in Spagna e passano alle semifinali di Eurocup di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

La Virtus è la prima semifinalista della Eurocup 2020/21. Bologna vince al Palau Olimpic de Badalona e chiude sul 2-0 la serie dei quarti di finale. Un match che i bianconeri hanno controllato per larghi tratti, salvo poi subire la rimonta dei catalani, riuscendo però a portare a casa il match nella volata conclusiva. Nel primo quarto parte bene Bologna. Qualche fallo di troppo, ma la difesa funziona. Tante palle perse dagli iberici che la Vu sfrutta al meglio. Copione che si ripete nella seconda frazione di gioco.

Dopo l'intervallo va in scena un terzo quarto a due facce. Nella prima metà la squadra di Djordjevic è a tratti spumeggiante. Difesa superba e attacco entusiasmante che portano Bologna fino al +23. Da lì si sveglia Ferran Bassas che trascina Badalona con una vera e propria sfuriata da tre punti. 4/4 da tre per il nativo di Barcellona e 6/6 di squadra. I catalani in avvio di ultimo periodo continuano a incendiare la retina bolognese con tiri da tre punti. Il vantaggio viene annullato e Badalona tocca anche un fugace +2.

Con il match in pari a 5' scarsi dalla fine del match, la Virtus torna a segnare con costanza mentre si bagnano le polveri della Joventut. Nel finale punto a punto Hunter fa la differenza prima in attacco, con una schiacciata in tap-in sulla testa di due difensori, e poi in difesa stoppando Ribas. Il rimbalzo offensivo sempre firmato Vince Hunter sull'ultimo libero sbagliato è solo la ciliegina sulla torta di un match che ha giocato da MVP.

Successo che spinge la Vu Nera in semifinale dove attenderà la vincente del derby russo Unics Kazan-Lokomotiv Kuban. Il percorso netto in questo turno garantirà una settimana di riposo alla Virtus, ideale dopo questa doppia sfida e il derby in programma per domenica. La Coppa e il pass per l'Eurolega ora distano solo 4 vittorie.

Club Joventut Badalona - Virtus Segafredo Bologna: 78-84(14-19; 31-43; 54-64; 78-84)

Badalona: Dimitrijevic 7; Dawson 5; Ribas 3; Lopez-Arostegui 4; Morgan 3; Brodzianski 3; Parrado NE; Ventura 4; Bassas 26; Birgander 10; Parra 6; Tomic 7. All. Carles Duran.

Virtus: Tessitori 4; Abass; Pajola 5; Alibegovic 2; Markovic 3; Ricci 5; Adams; Belinelli 3; Hunter 18; Weems 18; Teodosic 17; Gamble 9. All. Aleksander Djordjevic.