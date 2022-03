Eurocup – La Virtus batte Bursaspor 98 a 94

Vittoria importante per la Virtus in Europa

A poche ore dall'annuncio ufficiale del colpo Daniel Hackett , la Virtus Bologna si ripresenta alla Segafredo Arena per il recupero del decimo turno di Eurocup contro il Bursaspor , partita che non si disputò a causa dei tanti giocatori indisponibili per Covid.

Dopo la delusione patita da Tortona in quel di Pesaro durante le Final Eight di Coppa Italia, la Vu Nera inizia la gara in maniera contratta, andando al primo mini riposo sotto di 9 punti (14-23). Nel secondo quarto gli uomini di Sergio Scariolo hanno stretto le maglie della difesa, riuscendo a recuperare il passivo e, grazie a 37 punti (bene Belinelli e Cordinier a ricucire) complessivi di squadra, sono andati a riposo in vantaggio di sette punti. Nel terzo quarto la Virtus pareva aver chiuso di fatto la gara, andando in vantaggio di 18 punti grazie ad un Pajola in formato play off dello scorso anno, e un Jaiteh letteralmente dominante. I turchi, grazie soprattutto ad un grandissimo Andrews, sono inaspettatamente riusciti a piazzare un parzialone da 14 a 2, rifacendosi sotto fino a meno 5 alla chiusura del quarto. A metà dell'ultimo quarto Bursa, dopo tempo immemore, trova il pareggio sul punteggio di 86 pari, Scariolo si arrabbia e chiama minuto. La Virtus non esce bene dal time out, andando addirittura sotto di quattro punti (86 a 90) sotto i colpi di un ancora illegale Andrews (fin lì 34 punti chiuderà con 37). Gli ultimi 3 minuti sono stati caratterizzati da sorpassi e controsorpassi da parte di entrambe le formazioni. Solamente un glaciale Kyle Weems, autore di 8 punti consecutivi negli ultimi 80 secondi, riesce a chiudere una partita complicata sul punteggio di 98 a 94.