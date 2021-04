Eurocup – Grande Virtus, vittoria al cardiopalma 80-76 su Kazan

Bianconeri vincenti in gara 1 e ad una vittoria dalla finale di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

La Virtus c'è e conquista gara 1 delle semifinali di Eurocup. UNICSKazan battuta al termine di un match dall'intensità mostruosa, deciso solo negli ultimissimi secondi. Bianconeri che mantengono il fattore campo e ora puntano a chiudere la serie già questa settimana con il match in Russia. Fin dai primi istanti le due squadre fanno capire qual è la posta in palio. Nella Virtus c'è Markovic, recuperato in extremis dopo l'infortunio subito durante il derby.

Contatti duri, difese aggressive e nessun canestro facile. La prima metà dell'incontro è uno spettacolo. Le difese sono eccellenti, ma gli attacchi riescono a prevalere. A trascinare Bologna è MilosTeodosic, leader assoluto della squadra: canestri, rimbalzi e assist, non fa mancare nulla alla Vu Nera. Dall'altra parte del campo a guidare i russi è JamarSmith, autore di alcune triple contro la logica del gioco. Troppo incostante però l'attacco di Kazan, rispetto a quello bianconero. Al riposo si va infatti sul 44-36 in favore dei padroni di casa.

Nella ripresa però sale ancora di colpi la difesa di Kazan. La Virtus commette qualche leggerezza di troppo, perdendo troppi palloni. Il risultato è una rimonta furibonda da parte della squadra russa che riporta il punteggio in pari alle porte dell'ultimo quarto. La quarta frazione di gioco è solo per le persone dal cuore forte. Nei primi quattro minuti del quarto, l'UNICS mantiene il vantaggio, senza però mai allungare oltre i tre punti di margine. Negli ultimi 360 secondi sale in cattedra ancora una volta MilosTeodosic. Il serbo trascina Bologna alla vittoria finale, fiaccando le resistenze della squadra di coach Priftis.

Virtus che dunque mantiene il fattore campo, sconfiggendo Kazan e arrivando ad un solo successo dalla finale. Percorso netto dei bianconeri che non viene interrotto da questa gara 1. 19-0 recita il record stagionale di Bologna nella seconda competizione europea. Ora l'ardua impresa di sconfiggere l'UNICS in casa propria, nella terra degli Zar. Match difficilissimo, dove il pubblico tornerà ad essere un fattore, vista la possibilità in Russia di assistere ai match dal vivo. Per mantenere l'imbattibilità in Eurocup, centrare subito la finale e chissà, magari festeggiare già la qualificazione alla prossima Eurolega, l'appuntamento è dato a venerdì, ore 18:00, alla Basket-Hall arena di Kazan.

Virtus Segafredo Bologna-UNICS Kazan: 80-76 (23-19; 44-36; 56-56; 80-76)

Virtus: Tessitori 7; Abass; Pajola 9; Alibegovic; Markovic 2; Ricci 9; Adams; Belinelli 12; Hunter 8; Weems 2; Teodosic 27; Gamble 4. All. Aleksander Djordjevic.

Kazan: Brown 13; Antipov NE; Canaan 9; Zhbanov; Klimenko; Uzinskii; Smith 22; Morgan 11; Holland 13; Theodore 2. All. Dimitris Priftis.