Eurocup, due strade percorribili per la ripartenza

Nonostante la chiusura del campionato di Serie A, la Virtus Bologna non può ancora dirsi conclusa la propria stagione sportiva. La formazione bianconera infatti sta ancora seguendo lo sviluppo della stagione sul fronte dell’Eurocup. Le competizioni organizzate da Eca infatti sono ancora solo sospese e l’associazione Euroleague deciderà il 24 il destino delle proprie coppe.

Al momento le opzioni per la ripartenza di Eurocup sono due. La prima è la disputa dei playoff con un piccolo accorciamento di calendario. Le sfide infatti si giocheranno su solo due partite e non al meglio delle tre come inizialmente deciso. L’alternativa è la Final Eight in sede unica, ricalcando il format della Coppa Italia. In tal caso la sede più probabile al momento sembra Belgrado. Scelta legittima considerando che il Partizan al momento è la testa di serie della competizione.