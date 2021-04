Eurocup – Amara gara 3, la Virtus dice addio al sogno Eurolega, vince Kazan

I russi non sbagliano mai, Vu nere ko per - ed eliminati dall'Eurocup di Filippo Monetti

Sin dal primo quarto si ha la sensazione che i giocatori di Kazan siano in missione. Bologna parte forte, Teodosic è in serata, ma gli ospiti rispondono colpo su colpo. Il punteggio è alto, ma le difese sono tutt'altro che deboli, ogni canestro va guadagnato. Per tutta la prima metà la Segafredo dà l'idea di poter prendere il largo. I russi rimangono aggrappati al punteggio grazie ad alcuni canestri irreali dei propri giocatori statunitensi.

Nella ripresa il cambio di passo dei russi. La Virtus è meno precisa dall'arco e nonostante un'ottima difesa, non riesce ad arginare gli americani di Kazan . Bologna sprofonda fino al -9 e non riesce a tornare a galla. Dopo il 67-73 russo a fine terzo periodo, l'ultimo quarto vede la Vu costretta a rincorre per tutto il tempo. Il riaggancio non arriva mai. Quando i bianconeri arrivano ad un passo dal pareggio, ci pensa sempre una magata dei singoli a salvare Kazan. Ritmo continuamente spezzato dai falli, che alla fine vedono il punteggio fermarsi sul 100-107 al 40'.

Una sconfitta bruciante per la Virtus che ha iniziato a perdere solo nella serie decisiva della competizione. Salvo ribaltoni clamorosi in estate, la Segafredo dice addio all'Eurolega per la prossima stagione e sarà costretta a ricostruire un'occasione come questa il prossimo anno. Ora l'unico obiettivo possibile resta lo scudetto, con domenica lo scontro al vertice contro Milano. Per il ritorno nella massima competizione europea invece sarà necessario tentare nuovamente la scalata all'Eurocup fino almeno alla finale per poter riassaporare i parquet più importanti del Vecchio Continente.