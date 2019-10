Di Domizio: “La Vu sta mettendo insieme i pezzi per il salto di qualità. La Effe..”

Intervistato da Sport Today, Paolo Di Domizio ha parlato della sconfitta della Virtus contro Patrasso: “Sicuramente il progetto che la Virtus sta mettendo in piedi è importante. Non c’è dubbio che la squadra cerchi di fare il passo extra in avanti per competere con Milano. La Virtus ha incontrato la prima sconfitta stagionale a Patrasso. Una settimana corta che la Virtus chiuderà sabato sera sul campo di Brescia. Djordjevic oggi aveva il volto molto determinato, l’atmosfera sembra quella di rivalsa istantanea. Con un calendario così fitto l’allenamento diventa secondario e la crescita passa inevitabilmente dal campo. La sconfitta in Grecia aiuterà a crescere i bianconeri.”

