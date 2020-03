Covid 19 – Oggi il board di Eurolega e Serie A per valutare se continuare o meno

Sarà una giornata molto intensa per il proseguo della stagione cestistica in Europa. In mattinata infatti si terrà il board di Eurolega. Difficile fare previsioni a livello europeo, le situazioni sono troppo diverse da paese a paese, sia per quanto riguarda l’epidemia che la gestione dei campionati. Alcuni campionati sono infatti solo sospesi, mentre molti altri sono già stati cancellati definitivamente. Possibile che ECA si prenda ancora un paio di settimane di tempo, prima di prendere decisioni definitive. Si valuta l’utilizzo di formule come Final Four o Final Eight per chiudere la stagione sportiva di Eurolega ed Eurocup.

Nel pomeriggio invece ci sarà una videoconferenza tra i club di Serie A. Lo spostamento delle Olimpiadi al 2021 concede a Lega Basket del margine per giocare in estate. I club però non sono sulla stessa lunghezza d’onda. Alcuni club vorrebbero che la stagione si chiudesse subito (Pistoia, Pesaro, Varese, e Brescia si sono espressi in tal senso) altri invece vorrebbero concludere il campionato, possibilmente a porte aperte (le posizione presa dalle due bolognesi). Si prospetta quindi una decisione molto complicata per il presidente neo-eletto di Lega Basket, Umberto Gandini.