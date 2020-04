Covid 19 – La Liga ACB prova a chiudere la stagione con un mini torneo a 12 squadre

La ACB vuole concludere la stagione ed assegnare lo scudetto per questa annata, tormentata dal Coronavirus. L’idea al momento sarebbe quella di giocare con un torneo finale a 12 squadre: due gironi da 6 e poi semifinali e finale, il tutto disputato in una sola città.

Le altre sei squadre del massimo campionato di basket spagnolo non giocheranno, e non ci saranno retrocessioni. Il 31 maggio è il termine ultimo, fissato per capire se ci saranno le condizioni per disputarlo oppure no. In caso di condizioni positive, si ripartirà dopo tre settimane di allenamenti, e la stagione si concluderà al massimo entro il 10 luglio. Se invece non si potrà riprendere, il titolo non verrà assegnato, proprio come deciso in Italia.