Cor Bo – La missione di Banchi: battere Milano. Nel 2014…

Battere Milano, con un roster non costruito da lui e in una situazione difficile. Luca Banchi ha accettato l'incarico in Virtus al posto di Sergio Scariolo e verrà presentato domani alla presenza del patron Massimo Zanetti .

L'obiettivo sarà tentare di detronizzare Milano, con una Virtus non sua e con i temi sollevati dal predecessore che restano di attualità. La squadra è diversa dallo scorso anno, ha una impronta maggiormente difensiva, ha più equilibrio, ma con tante incognite che Banchi dovrà gestire. Serve individuare l'uomo che gestirà i quarti periodo come indicato da Scariolo, il go to guy della squadra, l'uomo dai canestri difficili. Poi c'è il nodo Lundberg. Il danese, dopo esser stato sul mercato ora è reintegrato, ma la sua cessione potrebbe portare quel finalizzatore che oggi manca. Per Banchi c'è comunque in precedente. Sostituì proprio Scariolo sulla panca dell'Olimpia nel 2014 e l'anno dopo consegnò ad Armani il suo primo Scudetto.