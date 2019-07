CdB – La Fortitudo è stata la squadra più seguita in A2

Sono stati 82.309 spettatori in 15 partite per la Fortitudo Bologna, un distacco considerevole rispetto a Treviso che occupa la seconda posizione con 62.335, ma con 24 partite giocate. Nonostante la Fortitudo non abbia sostenuto i playoff, ha comunque sbaragliato la concorrenza in quanto affluenza, i tifosi per il quarto anno consecutivo possono godere di questo primato. Rimane attuale il tema mercato: nel frattempo l’allenatore Antimo Martino e Marco Carraretto, con la collaborazione di Marty Leunen, sono a Las Vegas per cercare e definire l’acquisto di tre giocatori americani da inserire nel roster. Lo riporta il Corriere di Bologna.