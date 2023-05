Carlino – Virtus, Scariolo incontra i Raptors. Zanetti vuole la finale scudetto contro Milano

Come detto, la franchigia canadese di Nba ha parlato con Scariolo per capire se ci siano delle possibilità di vederlo sulla loro panchina. Zanetti e la società erano già a conoscenza di questo incontro, come riporta il Resto del Carlino. Per quel che riguarda il Real Madrid è stato confermato che, in realtà, non c'è stato nessun contatto di persona tra il coach della Virtus e il club spagnolo.