Carlino – Teodosic, no alla Virtus

Milos Teodosic avrebbe ufficialmente rifiutato l’offerta della Virtus, lo riporta il Resto del Carlino. Il giocatore vuole l’EuroLeague e sembra sia intenzionato a firmare con il Maccabi Tel Aviv, squadra già sei volte vincitrice della competizione.

Un no quello del serbo che pesa molto nelle idee della società bianconera, che sembra pronta a cambiare le proprie strategie di mercato, dal 6+6 al 5+5 con un maggior numero di italiani per poter affrontare al meglio campionato ed EuroCup. I bianconeri sarebbero infatti interessati a riportare sotto le Due Torri Riccardo Moraschini, miglior giocatore italiano dello scorso campionato, anche se la concorrenza di Milano rende l’arrivo della guardia quanto mai complicato. Più facile invece la via che porta a Diego Flaccadori, free agent ex Trento, anche se ci sarà da battere la concorrenza del Bayern Monaco.