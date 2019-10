Carlino – Sfida tra Fantinelli e Chillo

Nella prossima partita di campionato la Fortitudo ospita Treviso, partita interessante anche per il confronto tra Matteo Fantinelli e Matteo Chillo. Nati nel 1993, hanno vestito entrambe le casacche e domenica si troveranno come avversari. Accomunati dall’essere stati giovani promettenti, giungono solo ora in Serie A dopo un lungo percorso. Fantinelli ha fatto la gavetta a Treviso, salvo poi diventare il playmaker della Effe conquistando la promozione, mentre Chillo ha raggiunto la Serie A con la sua attuale squadra dopo non esserci riuscito con la Fortitudo. Le due compagini lo scorso anno hanno concluso il campionato da prima e seconda e la partita di domenica sarà in qualche modo la rivincita della scorsa stagione. Lo riporta Il Resto del Carlino.