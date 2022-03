Basket – Hackett pronto per l’esordio mercoledì in Eurocup

Daniel Hackett è a Bologna per le firme con la Virtus, che intanto prosegue la ricerca di un lungo per raggiungere gli obiettivi stagionali

Figlio d'arte, l'italo statunitense ha un palmares di tutto rispetto e sembra il profilo ideale, un play che ha dimostrato di mancare come il pane ai ragazzi di Scariolo. Il giocatore arriva dal Cska Mosca approfittando della sospensione dei club russi dalle competizioni europee a causa degli ultimi avvenimenti politici: il nuovo innesto sicuramente ridurrà lo spazio nelle rotazioni per giocatori come Nico Mannion e Ruzzier, che uscirà provvisoriamente dalle liste, e potrà esordire già da mercoledì nel derby di Eurocup a Venezia. Domani intanto, nella sfida di campionato contro il Napoli, dovrebbe rivedersi la squadra che ha battuto il Bursaspor. Scariolo ha chiesto inoltre al presidente gli ultimi rinforzi per centrare gli obiettivi stagionali di conquista dell'Eurocup e dello scudetto, in particolare un lungo: i nomi che circolano sono altisonanti e arrivano tutti dalla Russia, ma difficilmente ci saranno altri acquisti, sia perché le società russe contano di essere reintegrate dopo la sospensione e non sono disposte a liberare così facilmente i loro gioielli, sia perché la Virtus in questo momento non può permettersi di versare grosse cifre nelle casse di queste società, anche l'acquisto di Hackett infatti è stato possibile soltanto grazie ad una serie di coincidenze che non dovrebbero potersi ripetere con altri giocatori.