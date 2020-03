Bonora: “Dyson bella presa Effe. Virtus? Ha perso partite…”

Intervenuto a Sportoday su E’Tv, il collega Jack Bonora ha parlato dell’attuale situazione legata al basket e al Bologna. Si parte dal match di Eurocup tra Darussafaka e Virtus:

“E’ una buona squadra quella turca, in condizioni normali avremmo detto ‘partita equilibrata’. Si gioca a porte chiuse a Belgrado, quindi non ci sarà tifo per i serbi della Virtus come sostiene il presidente del Darussafaka. La Virtus arriva riposata ma anche priva di partite agonistiche disputate nelle ultime tre settimane. I turchi sono squadra pericolosa ma per me meno forte del Partizan. Non avranno il fattore campo a loro vantaggio”.