Baraldi: “Positive le riaperture al 60%, nei prossimi giorni via agli abbonamenti”

Dopo l'annuncio dell'aumento di capienza per i palazzetti fino al 60%, avvenuto nella giornata di ieri, l'amministratore delegato della Virtus, Luca Beraldi, ha parlato ai microfoni di TRC:

"L'apertura al 60% è un passo avanti - le sue parole - Ritengo tuttavia che sia ancora insufficiente perché se al cinema è stato dato il 100% non capisco perché nei palazzi dello sport debba essere inferiore. Ad ogni modo prendiamo questo cambiamento in positivo sperando che tra qualche settimana si possa arrivare al 100%, per noi sarebbe importante sia a livello economico che sociale".