Basket, via alla Serie A a porte chiuse?

Non è esclusa una partenza della Serie A di basket a porte chiuse.

Questa dovrebbe essere la decisione del consiglio federale del 7 maggio, come riporta oggi il Resto del Carlino. Da una parte ci sono gli impegni della nazionale nel 2021 e dall’altra ci sono le coppe europee, partendo a gennaio ci sarebbero squadre che si allenerebbero da tre mesi per le gare continentali e altre che invece giocherebbero le prime partite dell’anno. Si dovrebbe dunque partire a novembre a porte chiuse se il governo non cambiasse orientamento e si potrebbe allargare la Serie A a 18 o 20 squadre.