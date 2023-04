Basket – Treviso vince all’ultimo secondo, Virtus ko 89-88

di Filippo Monetti

Banks segna il libero della vittoria, Shengelia e Belinelli no. Al Palaverde vincono i padroni di casa per 89-88, con Bologna che perde la prima posizione in classifica, visto il successo di Milano a Tortona per 77-79.

La partita inizia su ritmi indemoniati. Le due squadre segnano a ripetizione, per un match davvero divertente da guardare. Mattatori nella prima metà sono i due veterani, Belinelli e Banks, che puniscono ogni disattenzione difensiva con un canestro. La Virtus tiene in mano le redini del match, ma non riesce mai prendere il largo, complice una difesa che spesso concede canestri troppo semplici a Treviso. I veneti ringraziano la generosità dei bianconeri e chiudono il primo tempo avanti per 52-49.

Nella ripresa parte nuovamente forte la squadra di casa. Sorokas è un rebus irrisolvibile per i lunghi bolognesi: il lituano segna in ogni situazione di gioco, facendo valere la propria maggiore agilità. La squadra di Scariolo però non si disunisce e dopo essere sprofondata anche sul -10 a metà del terzo quarto, torna in corsa. Una difesa più aggressiva e un attacco più paziente sono la chiave per la rimonta bolognese, che a cavallo tra la fine del terzo e l'inizio dell'ultimo periodo trova un secco 11-0 di parziale per tornare avanti a inizio frazione finale.

L'ultimo periodo è un thriller. Finale punto a punto, con le squadre che si scambiano colpi come due pugili. Shengelia sale in cattedra e trascina la Virtus con giocate eccezionali: non solo canestri, ma falli subiti, assist e un buon lavoro anche in difesa. Dall'altra parte resiste con il lavoro di squadra la compagine di MarceloNicola. Alla fine la spunta Treviso con un canestro e fallo di Banks: fischio molto dubbio da parte della terna, con Shengelia che ha posizione fuori dal semicerchio sulla penetrazione dello statunitense. La Virtus avrebbe oltre all'ultimo tiro anche un libero per fallo tecnico per pareggiarla o vincerla all'ultimo, ma Belinelli sbaglia sia in lunetta, sia dal campo il tiro decisivo. Vince così Treviso per 89-88: veneti che centrano così la tanto agognata salvezza, mentre i bianconeri perdono il primato in classifica e momentaneamente il vantaggio del fattore campo nei playoff.

Nutribullet Treviso Basket - Virtus Segafredo Bologna: 89-88 (26-27; 52-49: 68-67; 89-88)

Treviso: Banks 21, Iroegbu 17, Pellizzari NE, Ellis 16, Zanelli 9, Jurkatamm 6, Vettori NE, Sorokas 16, Faggian 4, Scandiuzzi, Invernizzi, Jantunen NE. All. Marcelo Nicola.

Virtus: Cordinier 7, Mannion 5, Belinelli 14, Pajola 2, Jaiteh 10, Lundberg 3, Shengelia 21, Hackett 8, Mickey 7, Camara, Ojeleye 11, Abass. All. Sergio Scariolo.