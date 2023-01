Basket – La Virtus perde a Brindisi 78 a 77

Quello che è successo a Brindisi è qualcosa di incredibile (ma davvero incredibile). La Virtus Segafredo Bologna di fatto ha dominato in lungo e in largo la Happy Casa (arrivando sul +24 a 11 miuti dal termine) mettendo in campo energia difensiva di livello e ottime soluzioni in attacco. Peccato che da quel momento qualcosa è cambiato. La luce in casa Segafredo si è spenta completamente. Per 6 minuti la Virtus non ha più trovato la via del canestro, mentre Brindisi a suon di triple e penetrazioni è riuscita a piazzare un clamoroso parziale di 20 a 0 che ha preso il via nell'ultimo minuto del terzo quarto. Sul +4 la Virtus ha ricominciato finalmente a giocare a pallacanestro, tornando anche in vantaggio di 9 lunghezze (grazie ad un grandissimo Ojeleye) a 2 minuti dalla sirena lunga. Ma ancora una volta in casa bianconera si verifica un altro blackout totale, che scaturisce una nuova pioggia di triple da parte dei padroni di casa che dopo una lunga rincorsa riescono a trovare un miracoloso -2 (75-77) a 50'' dal termine, per poi andare in vantaggio per la prima volta nella gara (78-77) a 6'' dalla fine delle ostilità. Nell'ultima azione Nico Mannion sbaglia il tiro della possibile vittoria bianconera, consegnando la contesa nelle mani di Brindisi, brava a crederci fino in fondo. Sergio Scariolo dovrà riflettere molto attentamente per capire come possa una squadra come la Segafredo farsi recuperare 24 punti in 11 minuti.