Basket – La Virtus la spunta solo all’Overtime, Pesaro ko 82-87

di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

Una partita bellissima e appassionante in cui è stato necessario un tempo supplementare per decidere il vincitore. Bologna vince ma non senza qualche fatica. I lanciatissimi biancorossi, guidati dal duo Abdur-Rakhman e Kravic, mettono alle corde una Virtus ancora alle prese con una lunga lista di indisponibili, senza però mai a mettere K.O. gli ospiti.

Pesaro si affida al tiro da tre punti per tentare il primo allungo del match. I bianconeri contengono lo strappo marchigiano grazie ad un ottimo gioco di squadra e passano a comandare nella seconda metà del periodo, chiudendo la prima frazione sul 18-25. In avvio di secondo quarto la reazione dei padroni di casa. Una stordente sequenza di triple rimette in carreggiata Pesaro. Squadre che continuano a scambiarsi canestri per tutto il resto del periodo fino al 40-39 di fine primo tempo.

Nella seconda metà i ritmi si abbassano e la partita diventa molto più fisica. Abdur-Rakhman è un rebus molto difficile da risolvere per la difesa bianconera, che si aggrappa ancora una volta alla coralità della propria manovra. Nell'ultimo quarto è uno stupendo testa a testa. La Virtus difende bene, ma fatica a trasformare in punti l'ottimo lavoro svolto dietro. Si arriva così con Pesaro avanti di due lunghezze nell'ultimo minuto di gioco.

Dopo l'uno su due ai liberi di Pajola, il canestro di Cheatham a 24'' dalla fine fa esplodere il pubblico di casa. Dopo una partita in cui ha litigato con il canestro per tutto il match, Belinelli segna la tripla del pareggio a 16 secondi dal termine. Pesaro ha in mano il tiro della vittoria, ma i biancorossi non riescono a costruire nulla, con il tiro di Moretti che arriva lontanissimo dal ferro. Si ferma invece sul primo ferro la preghiera da centrocampo di Hackett, condannando così le due squadre all'overtime.

Nel tempo supplementare non cala l'intensità sul parquet. Pesaro è la prima a segnare, ma per i senatori virtussini salgono in cattedra. Shengelia trascina l'attacco bolognese, mentre Pajola mette la museruola ad Abdur-Rakhman. È la tripla di Weems a sigillare la partita sull'82-87 conclusivo, con i padroni di casa che non riescono nel miracolo natalizio a 20 secondi dal termine.

Una vittoria durissima, per Bologna, contro una squadra talentuosa e allenata in modo eccellente dall'inossidabile Repesa. Ora è necessario tornare a vincere anche in Eurolega, dove ad aspettare Scariolo e i bianconeri c'è il Fenerbahce capolista.

Carpegna Prosciutto Pesaro - Virtus Segafredo Bologna: 82-87 (18-25; 40-39; 59-59; 73-73)

Pesaro: Kravic 20, Abdur-Rahkman 20, Visconti, Moretti 8, Tambone NE, Mazzola 6, Gudmundsson, Charlampopoulos 13, Totè 4, Cheatham 10, Delfino 1. All. Jasmin Repesa.

Virtus: Mannion 3, Belinelli 4, Pajola 4, Bako 10, Jaiteh 14, Lundberg 12, Martini NE, Shengelia 19, Hackett 7, Camara NE, Weems 11, Teodosic 3. All. Sergio Scariolo.