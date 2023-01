Basket – La Virtus cade in casa contro Milano 74 a 96

Davanti a 9457 spettatori la Virtus Segafredo Bologna ha perso nettamente il derby d'Italia contro una Milano che ha praticamente condotto dal primo minuto di gioco, non sbagliando un colpo sia in attacco che in difesa. Lo sforzo profuso nell'ultima giornata di Eurolega contro il Fenerbahce si è fatto sentire parecchio nelle gambe dei giocatori virtussini, parsi troppo lenti nel provare a contenere l'energia degli avversari. Bologna ha faticato troppo contro gli esterni milanesi, bravi a buttarla sempre dentro al cesto ad ogni tentativo di rimonta da parte della Segafredo .

La Virtus ha retto solamente il primo quarto (15-19) per poi perdere totalmente il contatto con l'EA7 a metà del secondo (20-36). Bologna sul -16 è stata soprattutto caparbia (più che brava) nel ricucire fino al -8 (32-40) di fine primo tempo. Nel terzo quarto Milano è stata però praticamente perfetta, arrivando a toccare i 18 punti di vantaggio (45 a 63) grazie alle triple di Baron, alla dinamicità di Luwawu-Cabarrot (per lui sicuramente la miglior partita da quando è sbarcato in Italia) e la serata di grazia da parte di Brandon Davies capace di trasformare in punti qualsiasi pallone passato dalle sue mani (23 punti con 9 su 13 al tiro). Nell'ultimo quarto Milano ha continuato a martellare dall'arco senza un domani con i soliti noti, toccando il + 20 in un paio di occasioni. A 6 minuti dal termine le Vu Nere con un paio di triple da parte di AlessandroPajola e un canestro da sotto di Shengelia è arrivata fino al -10 (69-79), ma col fiato cortissimo. Teodosic (comunque 17 punti per lui) troppo nervoso è stato espulso. I biancorossi ne hanno subito approfittato, e con un controparziale (7 a 0) firmato da Melli e Baron hanno di fatto chiuso la partita. Nel garbage time Milano ha poi dilagato con altre triple a referto, andando a vincere 96 a 74.