Basket – La Virtus cade anche in campionato, vince Scafati 77-84

Non si apre nel migliore dei modi la stagione alla SegafredoArena, la Virtus arresta la propria corsa in campionato perdendo contro la neopromossa Scafati per 77-84. Una squadra in grave crisi di fiducia quella di Scariolo, che mostra in campo ancora le scorie della durissima lezione subita al Pireo neanche 48 ore prima.