Basket – La Virtus batte Venezia 79 a 78

Bologna volata sul +10 nel primo tempo pareva aver indirizzato la gara a suo favore. In avvio di ripresa la Virtus si è fatta però recuperare tutto il vantaggio accumulato, per poi farsi superare ed andare sotto addirittura di 9 punti (24 a 10 di parziale a favore di Venezia nel terzo quarto). Nell'ultimo quarto 7 punti consecutivi da parte di un silente (fino a quel momento) Jordan Mickey e un paio di canestri di Nico Mannion hanno riportato la Segafredo avanti di 4 punti (74-70). La Reyer però, come dicevamo, non ha mai mollato e grazie alla coppia Spissu (letale dall'arco) Parks, a un minuto dalla sirena si è riportata in avanti di due punti (74-76). Hackett (17 punti) bravissimo ad impattare sul 76 pari. Diabolico Granger nel riportare avanti i suoi in un lampo (76-78) a 25 secondi dalla sirena lunga. I campioni però, è cosa nota, fanno tutta la differenza del mondo, e Teodosic fa parte di quel ristretto gruppo. Il fenomeno serbo a 8 secondi dal termine ha mandato a bersaglio una tripla da distanza siderale per il +1 (79-78). Il prodigioso recupero di Cordinier dalla rimessa di Venezia ha chiuso la gara, mandando in estasi la Segafredo Arena. La Virtus batte la Reyer 79 a 78.