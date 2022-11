Basket – La Virtus batte Reggio Emilia 79 a 65

Sesta vittoria consecutiva per le Vu Nere in campionato

Con la sconfitta di Derthona sul campo di Brindisi, la Virtus Segafredo Bologna agguanta in solitaria la vetta della classifica di Serie A. Le Vu Nere dopo la beffa di Eurolega ad opera del Villeurbanne, hanno dovuto faticare un tempo prima di riuscire a prendere le misure ad una Reggiana che non ha mai mollato un centimentro. La Unahotels è rimasta in vantaggio nel punteggio praticamente per tutto il primo tempo (terminato 39-41), fino a quando nella Virtus sono saliti in cattedra Isaia Cordinier (15 punti), il capitano Marco Belinelli (7 punti) e Jordan Mickey (18 punti) che sono stati capaci di dare uno strappo decisivo alla partita a metà dell'ultimo quarto. Molto bene anche Alessandro Pajola il quale, oltre alla solita energica difesa, ha risposto presente in attacco andando a firmare 9 punti.