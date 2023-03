Basket – La Virtus batte la Reyer Venezia 83 a 68

Prova di forza da parte della Virtus Segafredo Bologna sul parquet del Taliercio. Nonostante le solite (tante) assenze (a proposito, da valutare Pajola dopo una brutta caduta a rimbalzo), la Vu ha approcciato benissimo la partita portandosi già sul +12 al termine del primo quarto. Nella seconda frazione Bologna, grazie ad una solidissima difesa ha allungato fino al +18 per poi chiudere con 12 punti di vantaggio alla pausa lunga. Nel terzo quarto si accende Nico Mannion, il giocatore azzurro è stato artefice di 15 punti in 8 minuti che sono coincisi con il massimo vantaggio bolognese sul+22. Per il Red Mamba numeri davvero clamorosi in questa partita: 27 punti 4/4 da due 4/5 da tre. Nell'ultima frazione la Reyer Venezia ha provato in tutti i modi a rientrare portandosi sul -12 a 6' dal termine. La Virtus si è subito ricomposta e, grazie al solito Mannion e agli assist di Teodosic ha chiuso la gara con un perentorio +15. La Virtus sbanca Venezia 83 a 68.