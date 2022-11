Basket – La Virtus batte Brindisi 98 a 68

Ottava vittoria consecutiva per la Virtus in campionato

Davanti ad un PalaDozza visibilmente esaurito, la Virtus Segafredo Bologna ha sbrigato la pratica Happy Casa Brindisi praticamente nel giro di un quarto e mezzo. Bologna (priva di Teodosic e Ojeleye per scelta tecnica, Shengelia per infortunio) ha infatti toccato il +18 dopo appena 11 minuti del primo tempo (37-19), grazie soprattutto alle prove maiuscole firmate dal capitano Marco Belinelli e Kyle Weems (autori di 9 e 13 punti fino a quel momento) che di fatto hanno indirizzato la partita. Brindisi ha provato in qualsiasi modo a ricucire lo strappo (arrivando anche a -8), ma l'energia difensiva messa in campo dalla Virtus (con qualche compresibile pausa dopo il back to back di Eurolega ) si è dimostrata una montagna troppo elevata da scalare.

Nel secondo tempo la Segafredo ha continuato a martellare il canestro brindisino come se non ci fosse un domani. Nico Mannion, che ancora una volta si sta dimostrando un giocatore fuori quota per il campionato, con 9 punti consecutivi ha regalato il +23 (65-42) ai bianconeri con la conseguente standing ovation da parte di tutto il PalaDozza. A metà del terzo quarto Iffe Lundberg è salito in cattedra portando la Vu sul +28 (72-44). Con una bomba di Cordinier al termine della terza frazione la Vu ha toccato il +31. A quel punto Sergio Scariolo ha potuto concedere minuti importanti a quei giocatori che hanno giocato meno (compreso il giovanissimo Martini), preservando preziose energie (Pajola non è mai entrato) per l'importante sfida di venerdì prossimo a Belgrado contro la lanciatissima Stella Rossa guidata dall'eccentrico Dusko Ivanovic. La Virtus Segafredo Bologna batte Brindisi 98 a 68.